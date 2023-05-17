Пограничники в районе Бахмута отразили вражеский штурм, оккупанты отошли с потерями

17 мая, 21:42
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Украинский защитник (Фото:пресс-служба ГПСУ)

Украинский защитник (Фото:пресс-служба ГПСУ)

Украинские пограничники в районе Бахмута в среду, 17 мая, отразили российский штурм опорного пункта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в Telegram.

По данным ГПСУ, атаку россияне начали под прикрытием минометного огня.

В результате российского обстрела начался пожар в зданиях, которые находились по соседству с позициями украинских защитников, но пограничникам удалось его потушить.

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«Гранатометчики нанесли точный контрудар, испепелив дом, служивший укрытием для врага. Оккупанты, которым удалось не оказаться под развалинами, скрылись. Что касается остальных: кто не успел — тот опоздал», — отметили в ГПСУ.

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Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил, что за последние сутки Силы обороны прошли до 500 метров на некоторых участках в районе Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Пограничник Бахмут

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