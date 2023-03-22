Пограничники в ближнем бою отразили штурм вагнеровцев в районе Бахмута — ГПСУ 22 марта, 17:41 Украинские военные в районе Бахмуте, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Украинские пограничники в ближнем бою отразили штурм наемников ЧВК Вагнера в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

Пограничники сообщили, что противник пытался штурмовать опорный пункт украинских Сил обороны в промзоне Бахмута.

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«Чтобы остановить атаку, пограничники пошли в ближний бой. Стрелковые стычки продолжались почти ночь, прорвать оборону „вагнеровцы“ не смогли», — говорится в сообщении.

В результате боев были ранены пять оккупантов и еще один был ликвидирован.

Также пограничники сообщили, что ночью оккупанты готовили внезапную атаку на позиции пограничников в Луганской области, но защитники вовремя обнаружили вражескую пехоту с помощью тепловизора.

«Огонь из автоматов и пулеметов заставил противника отступить, а также унес жизни трех штурмовиков, еще несколько были ранены», — добавили в пресс-службе.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что российские войска продолжают атаковать город в привычном для себя темпе.