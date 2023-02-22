Пограничники отбили атаку россиян на опорный пункт под Бахмутом: уничтожены десять оккупантов, «вагнеровец» взят в плен — видео

22 февраля, 10:57
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«Вагнеровец» признается, что провел в местах лишения свободы всю жизнь (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

«Вагнеровец» признается, что провел в местах лишения свободы всю жизнь (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

Украинские пограничники отбили атаку войск РФ на опорный пункт под Бахмутом.

Как сообщили в Госпогранслужбе в Telegram, в результате были уничтожены десять российских оккупантов.

Украинские военные также взяли в плен одного наемника ЧВК Вагнера.

Видео дня

На видео, обнародованном в ведомстве, он признается, что сидел в местах лишения свободы всю жизнь.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

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3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город. 15 февраля он заявил, что ВСУ сложно на этом направлении, но они держатся.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Госпогранслужба Украины Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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