Пограничники отбили несколько атак россиян в районе Бахмута 20 марта, 19:39 В Луганской области подразделение пограничников остановило из гранатомета группу вражеской пехоты (Фото:пресс-служба ГСПУ)

Украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области отбили несколько атак российских оккупантов, а также ликвидировали группу захватчиков в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что две штурмовые атаки вражеских сил пришлись на опорные пункты пограничников в Бахмуте. Пограничники остановили оккупантов в стрелковом бою.

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«За ночь обстрелами из артиллерии и танков противник разрушил часть фортификационных сооружений. И уже днем „вагнеровцы“ попытались организовать прорыв на этом направлении, однако преодолеть рубеж не смогли», — уточняет пресс-служба.

Также пограничники остановили еще одно нападение на украинских защитников на другом направлении в Донецкой области. В этой местности сражение было кратковременным, поскольку пограничники-минометчики остановили группу из приблизительно десяти россиян на этапе сосредоточения для атаки.

А в Луганской области подразделение пограничников остановило из гранатомета группу вражеской пехоты. Огонь скорректировали операторы БПЛА, которые заметили движение стрелкового отделения оккупантов в сторону линии столкновения.

«По меньшей мере, четверо российских оккупантов так и остались в лесополосе, которой хотели добраться до линии столкновения», — отметили в ГПСУ.

По ориентировочным данным Госпогранслужбы, враг потерял 17 человек — 6 убитыми и 11 ранеными.

19 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что оккупационные войска не могут завершить операцию по захвату Бахмута.