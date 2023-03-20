Пограничники отбили несколько атак россиян в районе Бахмута

20 марта, 19:39
Поделиться:
В Луганской области подразделение пограничников остановило из гранатомета группу вражеской пехоты (Фото:пресс-служба ГСПУ)

В Луганской области подразделение пограничников остановило из гранатомета группу вражеской пехоты (Фото:пресс-служба ГСПУ)

Украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области отбили несколько атак российских оккупантов, а также ликвидировали группу захватчиков в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что две штурмовые атаки вражеских сил пришлись на опорные пункты пограничников в Бахмуте. Пограничники остановили оккупантов в стрелковом бою.

Видео дня

«За ночь обстрелами из артиллерии и танков противник разрушил часть фортификационных сооружений. И уже днем „вагнеровцы“ попытались организовать прорыв на этом направлении, однако преодолеть рубеж не смогли», — уточняет пресс-служба.

Также пограничники остановили еще одно нападение на украинских защитников на другом направлении в Донецкой области. В этой местности сражение было кратковременным, поскольку пограничники-минометчики остановили группу из приблизительно десяти россиян на этапе сосредоточения для атаки.

Читайте также:
«Самая горячая точка». Маляр назвала два важных аспекта обороны Бахмута

А в Луганской области подразделение пограничников остановило из гранатомета группу вражеской пехоты. Огонь скорректировали операторы БПЛА, которые заметили движение стрелкового отделения оккупантов в сторону линии столкновения.

Читайте также:

Бахмут остается эпицентром боевых действий (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura) Украинские защитники отразили 69 вражеских атак за сутки: эпицентром боев остается Бахмут — Генштаб

«По меньшей мере, четверо российских оккупантов так и остались в лесополосе, которой хотели добраться до линии столкновения», — отметили в ГПСУ.

По ориентировочным данным Госпогранслужбы, враг потерял 17 человек — 6 убитыми и 11 ранеными.

19 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что оккупационные войска не могут завершить операцию по захвату Бахмута.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Войска РФ Пограничник Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X