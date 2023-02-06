Пограничники остановили российскую атаку в окрестностях Бахмута, обезврежены 26 оккупантов

6 февраля, 16:02
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Пограничники открыли огонь из автоматических гранатометов и остановили атаку (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Пограничники открыли огонь из автоматических гранатометов и остановили атаку (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Украинские пограничники остановили атаку российских оккупантов в окрестностях Бахмута Донецкой области вечером 5 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Вчера под вечер российско-оккупационные войска атаковали позиции Госпогранслужбы в окрестностях Бахмута. Штурмовое подразделение пыталось прорвать линию обороны пограничников», — сообщает ведомство.

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Оккупанты попытались добежать до пригородных построек под минометным огнем, теряя живую силу. Пограничники открыли огонь из автоматических гранатометов и остановили атаку, а пехота россиян разъединилась на малые группы. Далее украинские защитники в ближнем бою перехватили инициативу и поочередно ликвидировали очаги штурмовиков.

Пограничники сообщили, что во время зачистки местности взяли в плен вагнеровца и мобилизованного из Татарстана. Один из них был ранен и оставлен умирать среди уже мертвых оккупантов. Захваченным оккупантам была оказана необходимая медицинская помощь.

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«Ситуация на направлении главного удара вражеских сил стабилизирована, рубеж обороны удержан. Всего в ходе боя обезврежены 26 оккупантов, в том числе: 9 врагов уничтожены, 15 ранены, 2 взяты в плен», — говорится в сообщении.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Войска РФ Бахмут

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