Пограничники остановили попытку прорыва украинской обороны в районе Бахмута, группа штурмовиков ликвидирована 12 апреля, 17:46 Бахмут (Фото:social media. @combat.art.ukraine via Instagram/via REUTERS)

Пограничники во вторник, 11 апреля, в районе Бахмута Донецкой области остановили российскую попытку прорыва обороны ВСУ. Украинские защитники ликвидировали семь оккупантов, еще 11 россиян были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Вчера пограничное подразделение боем остановило попытку прорыва рубежа обороны. Более двух десятков штурмовиков из ЧВК Вагнер попытались скрытно приблизиться к позициям и атаковать», — говорится в сообщении.

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Украинские защитники зафиксировали перемещение наемников из наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение. Россияне, чтобы скрыться от огня, забежали в полуразрушенную застройку, по которой нанесли удар бойцы ГПСУ.

«В ходе стрелкового боя часть штурмовиков ликвидирована, а остальные скрывавшиеся в других сооружениях захватчики скрылись. Общие потери пехоты противника составили 19 человек — 7 убитыми, 12 ранеными», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские войска превратили часть районов Бахмута в сирийский Алеппо. Оккупанты используют тактику полного уничтожения города.