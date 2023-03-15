Пограничники остановили попытки прорыва двух штурмовых групп оккупантов в Бахмуте 15 марта, 18:19 Украинские военнослужащие в районе Бахмута, 8 марта 2023 г. (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В районе Бахмута украинские пограничники остановили попытки прорыва двух штурмовых групп российских оккупантов. В результате россияне потеряли 20 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

«В Бахмуте пограничники расправились с двумя десятками оккупантов. Наши бойцы остановили попытки прорыва двух штурмовых групп врага», — говорится в сообщении.

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Россияне атаковали два опорных пункта украинских сил, но после нескольких часов стрелковых стычек боевики ЧВК Вагнера отступили. По скоплениям вражеской пехоты пограничники отработали минометами.

«Снайперы-пограничники ликвидировали трех захватчиков, которые разворачивали станковый пулемет на позиции. Всего за день убиты 5 оккупантов, 16 — ранены», — добавили в пресс-службе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города.