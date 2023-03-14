Пограничники в районе Бахмута ликвидировали полевой склад оккупантов 14 марта, 18:13 Операторы БПЛА выследили маршрут логистического обеспечения штурмовых групп противника (Фото:пресс-служба ГСПУ)

Украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области во вторник, 14 февраля, ликвидировали склад боеприпасов войск РФ и группу оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«Несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские защитники наносят разительные удары противнику», — говорится в сообщении.

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По данным пограничников, операторы БПЛА выследили маршрут логистического обеспечения штурмовых групп противника. Россияне довозили материальные средства внедорожниками в одну из построек.

По прибытии очередной партии грузов пограничники нанесли по полевому складу минометный удар.

Одна из артиллерийских мин попала в автомобиль, загруженный боеприпасами, от чего авто загорелось.

«Пожар и последующий минометный обстрел полностью разрушили место накопления ресурсов противника. Кроме того, ликвидировано и шесть захватчиков-тыловиков, осуществлявших подвоз и выдачу имущества», — добавили в ГСЧС.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города.