Пограничники в районе Бахмута ликвидировали полевой склад оккупантов
Операторы БПЛА выследили маршрут логистического обеспечения штурмовых групп противника (Фото:пресс-служба ГСПУ)
Украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области во вторник, 14 февраля, ликвидировали склад боеприпасов войск РФ и группу оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
«Несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские защитники наносят разительные удары противнику», — говорится в сообщении.
По данным пограничников, операторы БПЛА выследили маршрут логистического обеспечения штурмовых групп противника. Россияне довозили материальные средства внедорожниками в одну из построек.
По прибытии очередной партии грузов пограничники нанесли по полевому складу минометный удар.
Одна из артиллерийских мин попала в автомобиль, загруженный боеприпасами, от чего авто загорелось.
«Пожар и последующий минометный обстрел полностью разрушили место накопления ресурсов противника. Кроме того, ликвидировано и шесть захватчиков-тыловиков, осуществлявших подвоз и выдачу имущества», — добавили в ГСЧС.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.
Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города.