Символ города. В Бахмуте подорвали самолет-памятник — видео

10 марта, 12:49
Поделиться:
В Бахмуте уничтожен символ самолета, который считался символом города (Фото:Скриншот видео Бутусов плюс/Telegram)

В Бахмуте уничтожен символ самолета, который считался символом города (Фото:Скриншот видео Бутусов плюс/Telegram)

В Бахмуте Донецкой области подорвали один из символов города — самолет МіГ-17 на постаменте.

Видео опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Serhiy Gorbatenko/Radio Svoboda
Фото: Serhiy Gorbatenko/Radio Svoboda

По данным Генштаба по состоянию на утро пятницы, 10 марта, российские оккупанты пытаются оцепить Бахмут. Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники Украины не разрешили россиянам взять Бахмут Донецкой области в оперативное окружение, но ситуация очень сложная.

Видео дня

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV говорил, что, обороняя Бахмут, ВСУ выполняют две главные задачи:

  • не дать противнику системно прорвать украинскую оборону,
  • наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике.
https://www.youtube.com/watch?v=fN2oZ-ULfAw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Самолеты Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X