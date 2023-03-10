Символ города. В Бахмуте подорвали самолет-памятник — видео 10 марта, 12:49 В Бахмуте уничтожен символ самолета, который считался символом города (Фото:Скриншот видео Бутусов плюс/Telegram)

В Бахмуте Донецкой области подорвали один из символов города — самолет МіГ-17 на постаменте.

Видео опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Фото: Serhiy Gorbatenko/Radio Svoboda

По данным Генштаба по состоянию на утро пятницы, 10 марта, российские оккупанты пытаются оцепить Бахмут. Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники Украины не разрешили россиянам взять Бахмут Донецкой области в оперативное окружение, но ситуация очень сложная.

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Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV говорил, что, обороняя Бахмут, ВСУ выполняют две главные задачи:

не дать противнику системно прорвать украинскую оборону,

наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике.