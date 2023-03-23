Журналисты AFP показали, как российские войска обстреливают Бахмутское направление — видео

23 марта, 10:44
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Разрушенный дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Разрушенный дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Журналисты французского информагентства AFP показали, как российские войска обстреливают Бахмутское направление.

Видео опубликовал журналист AFP Арис Месинис в среду, 22 марта, в Twitter.

Оккупанты ударили по городу с РСЗО Град. На записи видно, что одна из ракет попала в жилой дом.

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https://twitter.com/ArisMessinis/status/1638566639984680967

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Видео дня

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Бахмут Война России против Украины

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