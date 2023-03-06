Вывести гарнизон из Бахмута очень непросто, произойдет ли это будет ясно в ближайшие дни — Дикий 6 марта, 16:54 Украинский военный с автоматическим гранатометом в Бахмуте, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV объяснил, почему вывести украинский гарнизон из Бахмута непросто и спрогнозировал, когда это может произойти.

Между крайними позициями россиян с севера и юга от города сейчас расстояние порядка пяти километров. То есть фактически пятикилометровое «горлышко» соединяет город с остальными контролируемыми нами территориями", — рассказал Дикий Radio NV.

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Он отметил, что трасса из Бахмута на Славянск сейчас находится под контролем закрепившихся на самой трассе россиян, а трасса на Константиновку используется, но находится под плотным вражеским огневым контролем и на ней «приходится проскакивать между снарядами».

«И на это накладывается погода: почва размерзлась, ты не спрыгнешь с трассы, не объедешь по грунту. … Особенно усложнилась ситуация именно на прошлой неделе, когда врагам удалось взорвать оба моста. … И совсем свежая информация: сейчас враги уже контролируют одну из второстепенных дорог, которыми пользовались вместо основных трасс, это дорога в Хромово. То есть в Хромово уже и моста нет, и дорога не наша», — описал трудности логистики бывший командир роты батальона Айдар.

Дикий констатировал, что в таких условиях долго держать Бахмут невозможно, и если не удастся отодвинуть врага хотя бы от одной из трасс, украинским военным придется уходить из города.

«И тогда будет на самом деле стоять очень сложная задача — без трасс организовано из города выйти. С тем, чтобы это не превратилось в… Давайте прямо скажем: чтобы это не превратилось в бегство, потому что бегство всегда сопровождается большими потерями», — сказал он.

По словам Дикого, будут ли украинские военные отходить из Бахмута, или попытаются его все-таки удержать покажут «ближайшие три-пять дней».

6 марта канал CNN сообщил, что впервые за восемь месяцев войска РФ находятся «на пороге захвата» Бахмута, но для них это очень дорого обойдется.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали дальнейшие действия ВСУ в районе Бахмута.

И Залужный, и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление украинских позиций.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться оцепить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ПВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.

