Командование ВСУ не принимало решения о выводе войск из Бахмута — Череватый 1 марта, 14:13 Украинские военнослужащие на танке в Бахмуте (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из Бахмута Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.

«Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем (отводим войска, — ред.), но делаем это организованно, без паники», — сказал он в комментарии CNN.

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По его словам, командование оценивает необходимость подобного решения в каждой конкретной ситуации.

«Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А затем на заседании Штаба принимается решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет», — подытожил Череватый.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 28 февраля сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением. По ее словам, Силы обороны уничтожают до 80% подразделений частной военной компании Вагнер. Наемники этой ЧВК составляют основу сил противника, брошенных на штурм Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны украинских позиций, подчеркивал он.