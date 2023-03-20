Украинские защитники отразили 69 вражеских атак за сутки: эпицентром боев остается Бахмут — Генштаб 20 марта, 07:13 Бахмут остается эпицентром боевых действий (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 20 марта.

За минувшие сутки украинские защитники отразили 69 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений российских территориальных войск. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариково, Волфино, Степок в Сумской области; Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодязное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка. Из артиллерии вели огонь по районам населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спорное в Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григорьевка. Под обстрелы попали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях войска РФ безуспешно наступали в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичева и Марьинки. Были обстреляны Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелы зафиксировали в районах 27 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Чаривне, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, а также Тамарино, Одрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Разлив и город Херсон.

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Как сообщил Институт изучения войны (ISW), руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытается создать информационные поводы для объяснений, почему наемники не могут захватить Бахмут.

