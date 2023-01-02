Оккупанты уже не могут выпускать по 60 тысяч снарядов на Донбассе за сутки — спикер 2 января, 20:59 Украинские военные готовятся стрелять из миномета на окраине Бахмута, 30 декабря (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты уже не используют боеприпасы на Донбассе так массированно, потому что могут столкнуться с их нехваткой. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в понедельник, 2 января.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что сейчас количество боеприпасов, используемых оккупантами, сократилось с 60 тыс. до 19−20 тыс. в сутки.



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По словам Череватого, теперь враг применяет по 20 тысяч снарядов на меньших участках фронта.

«Раньше они могли себе позволить такую «роскошь», как «поливать» [Силы обороны Украины] по всему фронту по 60 тысяч снарядов в сутки… Вы помните летние бои, когда они просто [создавали] огневой вал и «дождь», и наши воины по всему этому периметру стояли и не давали им прорваться. Сейчас они сосредоточились на конкретных направлениях, — рассказал спикер.

Он отметил, что противник не рассчитывал, что война будет длиться так долго, а динамика расходования боеприпасов будет сравнима со Второй мировой войной.

«Они довозят их [боеприпасы] из все более отдаленных регионов России. По нашим данным, уже ищут по всем тоталитарным режимам, где есть советское оружие, номенклатуру боеприпасов 122-го, 152-го [калибров]. Потому что они понимают, что если война и дальше будет продолжаться в таком темпе, у них тоже будет вопрос с боеприпасами», — добавил Череватый.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Российский режим уже больше полугода пытается захватить город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь с потерями, однако добиться успеха им не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.