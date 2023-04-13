Оккупанты ежедневно штурмуют Бахмут по 40−50 раз за сутки — Маляр

13 апреля, 22:39
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Кадр видео Бахмута, снятого с дрона, обнародованного 26 марта (Фото:93rd Mechanized Brigade «Холодный Яр» via REUTERS)

Кадр видео Бахмута, снятого с дрона, обнародованного 26 марта (Фото:93rd Mechanized Brigade «Холодный Яр» via REUTERS)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты в Бахмуте ежедневно совершают от 40 до 50 штурмов.

В Telegram она напомнила, что враг продолжает наступление на востоке Украины одновременно на четырех направлениях — Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Бахмутском. Самые ожесточенные бои среди названных направлений идут за Марьинку и Бахмут.

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Также, по ее словам, на трех направлениях — Лиманском, Авдеевском, Марьинском — наступательные действия врага безуспешны. На Бахмутском направлении россияне сконцентрировали свои профессиональные подразделения, используют значительное количество артиллерии и авиации, отметила она.

«Ежесуточно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов. Не оставляя цели взять Бахмут под контроль, враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении», — сказала она.

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Маляр отметила, что противник обычно проигрывает ВСУ в уличных боях, поэтому выбирает тактику тотального уничтожения построек и сооружений.

11 апреля пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг утверждение хозяина кремлевской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что оккупанты контролируют «более 80%» Бахмута Донецкой области.

До этого он сообщал, что из-за тяжелых потерь среди боевиков ЧВК Вагнера в Бахмут перебрасывают элитные подразделения оккупантов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российские войска Войска РФ Бахмут Анна Маляр

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