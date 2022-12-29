Возле Бахмута ежедневно отражают до 20 вражеских атак — Генштаб

29 декабря, 14:02
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ВСУ ежедневно отражают до 20 вражеских атак вокруг Бахмута (Фото:Генштаб)

ВСУ ежедневно отражают до 20 вражеских атак вокруг Бахмута (Фото:Генштаб)

Вокруг Бахмута в Донецкой области украинские силы каждый день сдерживают до 20 атак оккупационных войск РФ.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, на Бахмутском направлении РФ сосредотачивает основные усилия.

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«Вокруг Бахмута украинские силы каждый день сдерживают до 20 атак противника, которые под прикрытием огня артиллерии упорно наступают на позиции наших войск», — рассказал Громов.

Он отметил, что для сосредоточения артиллерийского огня на Бахмутском направлении оккупанты уменьшили количество обстрелов позиций украинских войск на Херсонском и Запорожском направлении.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

https://www.youtube.com/watch?v=VmxL1CVSu6I
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Генштаб Бахмут Война России против Украины

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