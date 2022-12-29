Возле Бахмута ежедневно отражают до 20 вражеских атак — Генштаб 29 декабря, 14:02 ВСУ ежедневно отражают до 20 вражеских атак вокруг Бахмута (Фото:Генштаб)

Вокруг Бахмута в Донецкой области украинские силы каждый день сдерживают до 20 атак оккупационных войск РФ.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, на Бахмутском направлении РФ сосредотачивает основные усилия.

Видео дня

«Вокруг Бахмута украинские силы каждый день сдерживают до 20 атак противника, которые под прикрытием огня артиллерии упорно наступают на позиции наших войск», — рассказал Громов.

Он отметил, что для сосредоточения артиллерийского огня на Бахмутском направлении оккупанты уменьшили количество обстрелов позиций украинских войск на Херсонском и Запорожском направлении.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

