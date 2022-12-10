«Одна из ключевых битв этой войны». Как украинские бойцы противостоят профессиональным убийцам и военным РФ — рассказ защитника Бахмута 10 декабря, 08:01 Эксклюзив НВ Украинские военные едут на танке в Бахмуте. 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Бахмутское направление — это 50 км фронта. И весь этот участок — зона интенсивных боевых действий.

Офицер батальона Свобода Нацгвардии Андрей Ильенко называет бахмутское противостояние одним из ключевых сражений полномасштабной войны с Россией.

В интервью Радио НВ Ильенко рассказал, как вблизи Бахмута украинские бойцы противостоят убийцам и военным из РФ.

Видео дня

— Что именно в Бахмуте происходит сейчас?

— Идут интенсивные тяжелые бои. Я не могу сказать, что за последние сутки или несколько суток что-то [появилось] кардинально новое. Все время постоянно обстрелы, попытки штурмовых действий со стороны врага, работает вражеская авиация. Интенсивность очень высока. Плотность фронта очень высока.

Враг бросил под Бахмут все, что у него сейчас остается боеспособным. И интенсивность действительно безумна.

В то же время, хотел бы отметить чрезвычайный героизм украинских солдат, которые сейчас держат фронт, выдерживают все давление в тяжелых погодных условиях, наносят врагу огромные потери. В частности, я хотел бы отметить, конечно, наш батальон Свобода, 4-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии, в состав которой мы входим. Большую работу проделали, большую работу продолжают делать эти подразделения. И все остальные подразделения, которые сейчас находятся на бахмутском направлении.

Это одно из ключевых сражений этой войны. И враг стачивает здесь свои силы, враг тратит последние боеспособные части, которые он бросает в постоянные штурмы, в постоянные наступления.

— Есть мнение, что там выдерживают только очень опытные украинские военные. Можно ли утверждать, что это так?

— Очень мотивированные украинские военные, я бы так сформулировал. И, конечно, опытные тоже. В частности, в нашем батальоне много ребят, прошедших бои, начиная еще с Киевщины, потом было Рубежное, потом был Северодонецк, Лисичанск. Летом большая кампания была на том же бахмутском направлении, на южном фланге, село Зайцево у Горловки. И сейчас — бахмутское направление.

Конечно, опыт очень многое решает, но прежде всего решает мотивация. Это та же мотивация, которая есть у украинских воинов, которой явно недостаточно у оккупантов. Украинские воины понимают, за что они воюют, за что они рискуют своей жизнью, за что они готовы выносить все невзгоды, объективно присутствующие на войне. Враг, конечно, и близко такой мотивации не имеет. Это очень важный фактор, играющий в нашу пользу. И, конечно, мы его используем.

— Как будто сейчас такого преимущества в артиллерии, как было раньше, у врага нет. Это действительно так? Или это успокаивают украинских граждан?

— Такого преимущества, которое было в Северодонецке, нет. Это однозначно. У них все еще достаточно много артиллерии. Сказать, что у нас ее больше нельзя. Но, конечно, все же более девяти месяцев полномасштабной войны сильно сточили их силы.

Пусть гораздо меньше, чем нам бы хотелось, но все же идут постоянные стабильные поставки западного вооружения. У них нет такой возможности. Они снимают с консервации старое советское оружие. И да, у них такого огромного преимущества в артиллерии, какое у них было еще в начале войны или еще даже летом, уже нет.

Но это не значит, что интенсивность уменьшается: сконцентрировали они здесь очень многое. И ставки здесь очень высоки. Это жесткая окопная война в стиле даже не Второй мировой, а скорее Первой мировой войны.

— Почему такие высокие ставки под Бахмутом? Почему столь сильно враг готов уничтожать свои подразделения, готов бросать туда сколь угодно «мяса» для того, чтобы захватить этот небольшой городок?

— Я думаю, причины лежат, прежде всего, в политической пропагандистской плоскости. Российская армия понесла большое количество потерь и болезненных поражений, начиная от поражения под Киевом. Потом это было поражение в Харьковской области, поражение в Херсонской области. И им нужна какая-нибудь акция, хоть какой-то реванш, чтобы они могли показать, что они способны еще хоть где-то наступать, что еще могут иметь хоть какую-то инициативу.

Бои продолжаются еще с середины лета. Реально где-то с начала июля уже на бахмутском направлении идет битва.

С июля они не могут подвинуть украинскую оборону, как бы они ни старались. И это очень важно, что здесь сковывались все это время большие силы врага, что давало возможность нашим войскам наступать на той же Харьковщине, в том же Херсоне. Большую роль сыграл Бахмут и защитники Бахмута в общей стратегии всей войны.

И сейчас очевидно, что это политические цели, прежде всего. Но и не надо забывать, что в этом есть какая-то военная логика, потому что Бахмут — это ключевой транспортный, коммуникационный узел. Здесь дороги открываются и в одну, и в другую сторону. С одной стороны, дороги на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск. А с другой стороны, это дорога на Лисичанск, на Северодонецк, на Рубежное и возможность выйти на окружение всей донецкой группировки врага. В этом отношении Бахмут имеет огромное значение.

— Вы говорили, что враг использует авиацию, что у него есть возможность. Значит ли это, что пока у нас нет таких способностей защитить наши подразделения там средствами ПВО?

— Нет, у нас есть возможности. Очень эффективно работает наше ПВО. В частности, не так давно именно бойцы нашей бригады сбили вражеский штурмовик из ПЗРК. То есть, эта работа ведется.

Просто это не значит, что вражеская авиация не работает. Она пытается работать, она наносит удары с определенного расстояния, в наш тыл они не залетают. Они работают непосредственно на линии фронта или даже на подлете к линии фронта, выпускают ракеты, разворачиваются и убегают.

То есть наша ПВО очень хорошо работает. Никто не думал, наверное, из всяческих великих аналитиков перед полномасштабной войной, что вообще это огромное преимущество в воздухе у врага будет настолько слабо проявлено в этой войне именно благодаря нашей противовоздушной обороне.

— Что вы можете рассказать о географических особенностях этого города?

— Наше подразделение находится непосредственно на бахмутском направлении. То есть это не непосредственно город. Основные бои идут сейчас на флангах. В самом городе вообще сейчас боев нет.

Это направление растягивается практически километров на 50. И все эти 50 км — это зона интенсивных боевых действий. Сам город полностью под украинским контролем, ключевые трассы под украинским контролем.

Что касается географии города, то можно сказать, что, безусловно, большую роль играет то, что его разделяет река. Там есть высоты, позволяющие осуществлять огневой контроль над определенными окрестностями. Но все сейчас под украинским контролем.

Последние несколько недель основные усилия врага не были направлены на непосредственный штурм города, а они были направлены на попытки его охватить с флангов. И основные бои были именно там.

— Путин объявил так называемую частичную мобилизацию в сентябре, так что где-то в октябре «чмобики» появились на украинских фронтах, в том числе на восточном фронте. Что это изменило?

— Это вряд ли что-то изменило кардинально. У них появилось больше личного состава, но в большинстве своем они не обучены, плохо экипированы.

Это все равно на 90% война артиллерии. Наша пехота на три головы выше, чем их, это однозначно. Но в этой войне основную роль все же играет артиллерия. Основные потери наносит именно артиллерия.

Без пехоты вообще все равно невозможно. Пехотинец в окопе наибольшее бремя войны на себе несет. Но все же основное средство войны — это артиллерия.

Инфографика: НВ

Если мы говорим о том, что сейчас можно назвать особенностью, они не жалеют своих людей. То есть они используют своих мобилизованных в качестве «пушечного мяса». Особенно это касается зеков, которых они забрали в [группу] Вагнера. Они их используют для разведки боем, для того чтобы оттянуть на себя огонь, для того, чтобы отвлечь внимание, принять на себя удар. В то же время они (другие, более опытные — ред.) пробуют идти по каким-то другим путям. [Зеки] — это чистые смертники, никто никакого не имеет видения даже в теории, что они выживут. Они все погибнут, это однозначно.

Относительно мобилизованных. Это тоже фактически смертники. Но наше понимание врага должно из чего исходить? Врага нужно ненавидеть, врага нужно презирать, его не нужно бояться, его нужно уничтожать. Но врага никогда не нужно недооценивать.

Это, по сути, ключевой вопрос. Они всегда нас недооценивали, и собственно это одна из причин их поражений. Врага нельзя недооценивать. Недооценка врага ни к чему хорошему не приведет.

Там не только «мобики». Там есть и профессиональные убийцы с военным опытом и военные профессионалы. Поэтому то, что украинская армия выдерживает весь этот удар, и уже сколько месяцев наносит врагу огромные потери и побеждает врага в битвах, это не говорит о том, что наш враг слаб. Это говорит о том, как сильна украинская армия.

— Есть какие-то отдельные отряды зэков и отдельные отряды профессиональных убийц? Или как у них это построено?

— Именно так. Есть отдельные отряды зэков, которые они отправляют как смертников, и есть отдельные отряды профессиональных убийц. То есть они действуют раздельно, они действуют по разной тактике. И перед ними стоят разные цели и задачи. То есть это не однородно.

— Можно ли оценить роль так называемого «народного ополчения», так называемых «ЛНРовцев», «ДНРовцев», воюющих с 2014 года? Как они используются на восточном фронте?

— Их роль заметно уменьшилась в последнее время, потому что они понесли, наверное, наибольшие потери за эти более девяти месяцев полномасштабной войны. Наверное, самые большие потери были именно среди этих так называемых «ЛНРовцев», «ДНРовцев».

Россия сейчас использует зэков и мобиков, а прежде они использовали этих мобилизованных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Сейчас эти выполняют функцию, которую раньше выполняли т. е. Там самые большие потери.

Очевидно, что там еще что-то осталось. Но глобальное, существенное влияние они сейчас не оказывают. Основная сила, с которой прямо сейчас имеют дело украинские солдаты, это «вагнеровцы» и регулярная российская армия. Есть отдельные отряды этих недобитых мобилизованных из Донецка и Луганска, но я думаю, что они уже играют какую-то вспомогательную роль.