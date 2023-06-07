ВСУ на Бахмутском направлении перешли в наступление и продвинулись до 1100 метров — Маляр 7 июня, 13:15 Бахмут (Фото:Social Media. @combat.art.ukraine via Instagram/via REUTERS)

На Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление. За минувшие сутки удалось продвинуться на разных участках направления от 200 до 1100 метров. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, россияне, в попытках удержать занимаемые позиции на Бахмутском направлении, перешли к обороне и стягивают резервы «из глубины».

Она добавила, что сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, которая задействует десантно-штурмовые отряды. При этом боевики ЧВК Вагнера до сих пор остаются в тыловых подразделениях.

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Маляр отметила, что успехи украинских Вооруженных Сил на Бахмутском направлении связаны с заранее подготовленным укреплением.

«Вся местность вокруг — это фактически укреп.район. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально», — заявила она.

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

В ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.

Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны были передать свои позиции регулярной армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.

5 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают продвигаться на Бахмутском направлении в Донецкой области.

