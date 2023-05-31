Оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты — Маляр 31 мая, 20:08 Бахмут (Фото:Украинский свидетель)

Независимо от того, что Россия контролирует большую часть Бахмута, борьба за город продолжается. Теперь россияне пытаются взять проактивную позицию и заставить ВСУ перейти в оборону. Обе стороны накапливают силы и укрепляются, заявила замглавы Минобороны Анна Маляр в эфире телемарафона в среду, 31 мая.

Она добавила, что большую часть Бахмута контролирует Россия, однако под контролем Вооруженных Сил Украины все еще остаются окраины в юго-западной части города и сам вход в Бахмут.

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Маляр подчеркнула, что наступательная активность врага на Бахмутском направлении пока остановлена.

Сообщается, что количество артиллерийских обстрелов со стороны РФ сейчас соизмеримо с тем, когда в Бахмуте шли острые бои.

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Кроме того, по словам Маляр, сейчас Россия перегруппировывает войска и заменяет наемников так называемой ЧВК Вагнера на менее мотивированную регулярную армию. Россияне пытаются привлечь заключенных в ее состав с целью повторить успех ЧВК Вагнера, однако дисциплинировать личный состав не получается, поскольку те имеют значительные проблемы с алкоголем и наркотиками.

ВСУ мешают россиянам заменить войска в Бахмуте, поскольку заняли часть господствующих высот вокруг города, благодаря чему удается «донимать» врага.

Маляр отметила, что украинские войска сейчас выполняют важные задачи. Их детали пока не раскрывают, однако известно, что они направлены на повышение боеспособности.

«То, что кажется затишьем — на самом деле обе стороны усиливаются и готовятся к тому, что будет продолжена борьба. Война и борьба за Бахмутское направление продолжаются», — подчеркнула Маляр.

Битва за Бахмут между Силами обороны Украины и ВС РФ и ЧВК Вагнера продолжается с августа 2022 года.



20 мая Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате города его боевиками.

В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что ВСУ продолжают находиться в городе.

21 мая президент США Джо Байден заявил, что в целом Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных.

В тот же день стало известно, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ продвинулась в окрестностях Бахмута еще на 700 метров вглубь.