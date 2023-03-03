Оборона Бахмута позволила значительно ослабить войска РФ — Генштаб Эстонии 3 марта, 18:33 Украинский военный в Бахмуте, 25 февраля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинская оборона Бахмута позволила значительно ослабить российские вооруженные силы, заявил заместитель главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла.

Об этом сообщает EER.

По его словам, активность войск РФ продолжает оставаться высокой в ​​районе Авдеевки и Бахмута, а также на линии Купянск — Сватово — Кременная.

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«Главным направлением российских атак остается город Бахмут», — сказал Вендла.

Он отметил, что с северной стороны Бахмута российские силы за неделю продвинулись примерно на два километра, но не смогли захватить город.

Цель российских войск заключается в том, чтобы сначала изолировать город, а затем захватить его, добавил полковник. Для изоляции Бахмута необходимо захватить населенные пункты Хромово и Ивановское, расположенные западнее Бахмута, чтобы перекрыть снабжение города, сказал он.

Вендла добавил, что ВСУ будут держать оборону Бахмута до тех пор, пока это служит их цели.

«Оборона Бахмута позволяет значительно ослабить силы противника», — пояснил он.

28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.