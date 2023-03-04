Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, в городе разрушены два ключевых моста — британская разведка 4 марта, 10:17 Украинские военные (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Как сообщает британская разведка, украинская оборона Бахмута Донецкой области находится под все более сильным давлением, там идут интенсивные бои. В городе разрушены два ключевых моста.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечается, что регулярная российская армия и силы ПВК Вагнера осуществили дальнейшее продвижение к северным окрестностям города, которые сейчас являются рубежом, контролируемым Украиной, но уязвимым к атакам России с трех сторон.

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Разведчики утверждают, что Украина усиливает район Бахмута элитными подразделениями. За последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним магистральным путем поставки Бахмута из города Часов Яр.

Британская разведка отмечает, что удерживаемые Украиной пути поставки из города становятся все более ограниченными.