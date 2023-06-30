Россия стянула на Бахмутское направление более 300 танков и 50 тысяч оккупантов, Вагнера среди них нет — Череватый 30 июня, 16:36 Разрушенный российскими оккупантами Бахмут, 15 июня 2023 года (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)

Страна-агрессор Россия стянула на Бахмутское направление до 50 тысяч оккупантов (среди них нет боевиков так называемой ЧВК Вагнер) и более 300 танков. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в пятницу, 30 июня.

«Там [на Бахмутском направлении] есть довольно мощная вражеская группировка — до 50 тысяч, более 300 танков, около 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня», — сообщил он.



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По словам спикера, на этом направлении находятся воздушно-десантные и пехотные подразделения, боевой армейский резерв, территориальные войска и часть подразделений меньших так называемых ЧВК.

Череватый добавил, что Украине «на руку» конфликты между разными сегментами военной машины страны-террориста.

«Когда „вагнеровцы“ выходили с поля боя, довольно разбитые и пошарпанные, это уже демотивировало и злило десантников и пехоту, которые заходили на их место, потому что они понимали, что „легкой прогулки“ не будет… Ссоры между их подразделениями начались на фоне неудач в Украине», — отметил он.



Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее высказал мнение, что после провального бунта Евгения Пригожина боевики Вагнера больше не будут участвовать в войне России против Украины, при том, что они были «самым эффективным подразделением» страны-агрессора.

Накануне в Министерстве обороны сообщили, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи, на последнем — продвинулись на 1300 метров.



Замминистра обороны Анна Маляр объясняла, что защитники Украины пока не заходили в Бахмут из-за особенностей этого направления, которые усложняют его освобождение, — большого количества инженерных укреплений и опорных пунктов, которые временно заняты оккупантами.



Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке 24 июня.