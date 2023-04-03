«Очень далеки от этого». В ВСУ опровергли фейк Пригожина о «захвате» Бахмута

3 апреля, 12:52
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Бахмут не захвачен российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Бахмут не захвачен российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Российская оккупационный войска «очень далеки» от захвата города Бахмут в Донецкой области, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Об этом в комментарии Reuters сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого», — сказал он.

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По данным украинской стороны, бои идут вокруг здания городской администрации, где группа наемников Вагнера утверждает, что подняла российский флаг.

Генштаб в своей утренней сводке сообщал, что оккупационная армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бахмут Евгений Пригожин Война России против Украины

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