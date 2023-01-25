Украинские силы не будут выходить из Бахмута — Генштаб 25 января, 15:14 У украинских сил есть возможность обороняться в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные Силы Украины не будут выходить из Бахмута в Донецкой области, пока есть возможность удерживать и оборонять город.



Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Генштаба Андрей Ковалев, вопрос о выходе ВСУ из города сейчас не стоит.

По его словам, ситуация в Бахмуте под контролем, украинские силы дают отпор оккупантам.

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«Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться», — подчеркнул представитель Генштаба.

Он добавил, что находящийся рядом Соледар оккупанты сравняли с землей, поэтому было принято решение оставить город.

Официально об отходе украинских сил из Соледара стало известно 25 января.

Как заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, Силы обороны отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу — выровняв линию фронта и не позволив российским войскам выйти в тыл.