Российское наступление на Бахмут бесперспективно, возможный захват города стал бы пирровой победой для РФ — Reuters 20 декабря, 17:23 Разрушенный российским обстрелом жилой дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российское наступление на Бахмут принесло столько смертей и разрушений, что возможный захват украинского города станет пирровой победой для оккупантов и не поможет войскам РФ совершить прорыв на Донбассе, считают военные эксперты.

Об этом говорится в материале Reuters Жестокая битва России за Бахмут может привести в лучшем случае к пирровой победе.

Получение контроля над Бахмутом ранее могло бы дать России трамплин для наступления на два более крупных города, Краматорск и Славянск, и лишило бы Украину полезного пересечения автомобильных и железных дорог, говорится в материале. Однако у ВСУ было достаточно времени, чтобы построить поблизости оборонительные рубежи для отступления.

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«Если бы Бахмут был захвачен, когда они начали наступление в августе, это было бы значительным событием. Но все дело в импульсе», — сказал польский военный аналитик Конрад Музыка.

Музыка добавил, что стратегическая ценность Бахмута уменьшилась из-за того, что Украина укрепила окрестности. По его мнению, России будет трудно превратить захват города, если это произойдет, в дальнейший прорыв.

Эксперт по российским вооруженным силам из базирующегося в США аналитического центра CNA Майкл Кофман убежден, что Москва, похоже, привержена битве из-за уже израсходованных ресурсов, а не из-за «разумной стратегии».

«Борьба за Бахмут не бессмысленна, а стратегически нецелесообразна (для России — ред) при слабом наступательном потенциале и отсутствии перспективы прорыва даже в случае взятия города», — сказал Кофман.

По словам Музыки, борьба за Бахмут превратилась в битву на истощение.

«Украинцы просто изматывают россиян, и это достаточно эффективно, учитывая ситуацию в живой силе и технике. Они увеличивают цену для россиян», — сказал он.

Для Украины, по мнению экспертов, удержание Бахмута отчасти связано с продолжением поддержки западных стран и поставок оружия ВСУ. Отмечается, что даже относительно незначительное поражение может создать впечатление тупиковой ситуации, из-за которой западные страны вероятно могут уменьшить поддержку Киева.

«На данном этапе Украина является жертвой собственного недавнего успеха и страдает от повышенных ожиданий устойчивого импульса», — сказал Кофман.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полгода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь с потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.