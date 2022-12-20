Российское наступление на Бахмут бесперспективно, возможный захват города стал бы пирровой победой для РФ — Reuters

20 декабря, 17:23
Поделиться:
Разрушенный российским обстрелом жилой дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Разрушенный российским обстрелом жилой дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российское наступление на Бахмут принесло столько смертей и разрушений, что возможный захват украинского города станет пирровой победой для оккупантов и не поможет войскам РФ совершить прорыв на Донбассе, считают военные эксперты.

Об этом говорится в материале Reuters Жестокая битва России за Бахмут может привести в лучшем случае к пирровой победе.

Получение контроля над Бахмутом ранее могло бы дать России трамплин для наступления на два более крупных города, Краматорск и Славянск, и лишило бы Украину полезного пересечения автомобильных и железных дорог, говорится в материале. Однако у ВСУ было достаточно времени, чтобы построить поблизости оборонительные рубежи для отступления.

Видео дня

Читайте также:

«Если бы Бахмут был захвачен, когда они начали наступление в августе, это было бы значительным событием. Но все дело в импульсе», — сказал польский военный аналитик Конрад Музыка.

Музыка добавил, что стратегическая ценность Бахмута уменьшилась из-за того, что Украина укрепила окрестности. По его мнению, России будет трудно превратить захват города, если это произойдет, в дальнейший прорыв.

Читайте также:

Защитники Бахмута передают Зеленскому флаг Украины (Фото:ОП) Крепость Бахмут. Зеленский посетил украинских защитников в самой горячей точке фронта — фоторепортаж

Эксперт по российским вооруженным силам из базирующегося в США аналитического центра CNA Майкл Кофман убежден, что Москва, похоже, привержена битве из-за уже израсходованных ресурсов, а не из-за «разумной стратегии».

«Борьба за Бахмут не бессмысленна, а стратегически нецелесообразна (для России — ред) при слабом наступательном потенциале и отсутствии перспективы прорыва даже в случае взятия города», — сказал Кофман.

По словам Музыки, борьба за Бахмут превратилась в битву на истощение.

«Украинцы просто изматывают россиян, и это достаточно эффективно, учитывая ситуацию в живой силе и технике. Они увеличивают цену для россиян», — сказал он.

Для Украины, по мнению экспертов, удержание Бахмута отчасти связано с продолжением поддержки западных стран и поставок оружия ВСУ. Отмечается, что даже относительно незначительное поражение может создать впечатление тупиковой ситуации, из-за которой западные страны вероятно могут уменьшить поддержку Киева.

«На данном этапе Украина является жертвой собственного недавнего успеха и страдает от повышенных ожиданий устойчивого импульса», — сказал Кофман.

Читайте также:
«Ситуация опасна». Бутусов рассказал, как россияне сменили тактику под Бахмутом

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полгода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь с потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

https://www.youtube.com/embed/fYPwpphLWAg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X