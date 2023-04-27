Нацгвардейцы удержали жизненно важные логистические пути на окраине Бахмута, у РФ сокрушительные потери — НГУ 27 апреля, 13:11 Украинский военный возле разрушенных оккупантами жилых домов в Бахмуте, 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Бойцы Нацгвардии удержали жизненно важные логистические пути на западной окраине Бахмута Донецкой области. Об этом заявил представитель НГУ полковник Николай Уршалович в четверг, 27 апреля.

По его словам, это удалось сделать силами 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука. Российским штурмовым подразделениям понесли «сокрушительные потери».

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«Враг пытается продвигаться по телам своих погибших, и если это где-то удается, то по кремлевской логике оценивается как «существенный успех», — сказал Уршалович, добавив, что оккупанты имеют численное преимущество и не считаются с потерями.

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Также в течение недели россияне продолжали безуспешно наступать на Авдеевском, а на Запорожском — перешли к обороне. Подразделения спецназначения Нацгвардии наносили им потери в живой силе и технике в районах Марьинки, Спартака, Песков, добавил он.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что удерживание города имеет важное значение для Сил обороны.