На Западе считают, что оборона Бахмута может продлиться еще месяц — CNN

8 марта, 16:38
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Украинские военные в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинские военные в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Оборона украинского города Бахмут может продлиться еще месяц, сообщает CNN cо ссылкой на неназванных западных официальных лиц.

Чиновники отметили, что Украина все еще может перебрасывать войска в Бахмут, а также вывести их из города.

«Это вполне может продлиться еще месяц или украинцы могут принять решение уйти в течение недели. Они могли бы отойти для подготовки оборонительных рубежей, которые у них есть к западу от Бахмута», — сказали источники.

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Официальные лица отметили, что ВСУ «очень хорошо умеют отступать, когда им нужно или когда они чувствуют, что это необходимо».

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Также, по их словам, Бахмут «не имеет оперативного стратегического значения» ни для России, ни для Украины, но декабрьская поездка президента Украины Владимира Зеленского в город политизировала ситуацию.

Они признали, что Россия «заняла территорию» на Бахмутском направлении, но заявили, что указанная территория является открытой местностью и «там не было украинских оборонительных рубежей».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что оборона Бахмута может пасть уже в ближайшие несколько дней.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону города. Если российским оккупантам удастся захватить этот город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, говорит он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Оборона Запад Бахмут

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