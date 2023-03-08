На Западе считают, что оборона Бахмута может продлиться еще месяц — CNN 8 марта, 16:38 Украинские военные в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Оборона украинского города Бахмут может продлиться еще месяц, сообщает CNN cо ссылкой на неназванных западных официальных лиц.

Чиновники отметили, что Украина все еще может перебрасывать войска в Бахмут, а также вывести их из города.

«Это вполне может продлиться еще месяц или украинцы могут принять решение уйти в течение недели. Они могли бы отойти для подготовки оборонительных рубежей, которые у них есть к западу от Бахмута», — сказали источники.

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Официальные лица отметили, что ВСУ «очень хорошо умеют отступать, когда им нужно или когда они чувствуют, что это необходимо».

Также, по их словам, Бахмут «не имеет оперативного стратегического значения» ни для России, ни для Украины, но декабрьская поездка президента Украины Владимира Зеленского в город политизировала ситуацию.

Они признали, что Россия «заняла территорию» на Бахмутском направлении, но заявили, что указанная территория является открытой местностью и «там не было украинских оборонительных рубежей».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что оборона Бахмута может пасть уже в ближайшие несколько дней.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону города. Если российским оккупантам удастся захватить этот город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, говорит он.