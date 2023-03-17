Данилов об обороне Бахмута: Это ключевая точка. Дальнейшие действия по удерживанию будут зависеть от решения военных 17 марта, 11:57 Украинские военные возле Бахмутв, 8 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Бахмут в Донецкой области — «важная и ключевая точка» для Украины, а его удерживание имеет сугубо военное значение. Последующие действия будут зависеть от решения военных.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, во время Ставки президента Владимира Зеленского главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командир Сухопутных войск Александр Сырский вместе с другими участниками подтвердили важность обороны.

Видео дня

«Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать. Если нашими военными будут приняты те или иные решения, то их проговорят на Ставке, тогда будем принимать те или иные действия», — сказал Данилов.

Он подчеркнул: ежедневно ВСУ в Бахмуте уничтожают «огромное количество террористов», и город будет оставаться очень важной крепостью для Украины «по крайней мере, до начала других военных действий».

Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, защитники Украины:

не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;

наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.