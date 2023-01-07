Российское «перемирие». Оккупанты обстреляли жилой квартал Бахмута: двое погибших, 13 раненых 7 января, 14:23 Мужчина проходит мимо разрушенного в результате российского удара жилого дома в Бахмуте, 5 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел Бахмута и района города в пятницу, 6 января, во время придуманного Россией «рождественского перемирия». В результате атаки погибли два человека, 13 ранены.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Оккупанты ударили по жилым кварталам. Повреждены и разрушены частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты. В результате мощных минометных атак погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще 13 человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начали досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести «режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.



Реагируя на это, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о российском обстреле Херсона, в результате которого погиб спасатель. Также оккупанты ударили, в частности, по Краматорску и Кураховому в Донецкой области и одному из населенных пунктов Луганской области.



