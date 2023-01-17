«Я сражаюсь на Т-72 моего возраста». Репортаж корреспондента BBC News из Бахмута, где просят современные западные танки 17 января, 14:31 Украина давно просит современные танки западного производства. На фото — один из героев репортажа BBC (Фото:JOE PHUA)

Корреспондент BBC News Эндрю Гардинг посетил бойцов передовой украинской танковой части у Бахмута и Соледара, где продолжаются ожесточенные бои.

Британія та інші країни Заходу готуються надати Україні танки, щоб допомогти їй звільнити території. Наш кореспондент Ендрю Гардінг відвідав бійців передової української танкової частини біля Бахмута й Соледара, де тривають запеклі бої.

Тут кожні кілька секунд вибухи: іноді серія швидких й коротких, а іноді глибокі й довгі, що гуркотом відгукуються над засніженими пагорбами вздовж лінії фронту недалеко від Бахмута й Соледара.

Потім лунають віддалені удари, короткий мінометний обстріл розлітається по узбіччю дороги. А іноді пронизливий до кісток свистячий призвук артилерійського снаряда змушує нас пірнати в укриття на замерзлих полях.

Це щоденний, постійний «ударний хор» війни на Донбасі, де українська й російська артилерія, ракетники й танкісти обмінюються ударами у запеклій багатомісячній боротьбі.

«У нас є мета», — каже Роман, командир української танкової частини, відкриваючи важкий сталевий люк й підіймаючись на слизьку засніжену башту темно-зеленого танка Т-72.

За кілька секунд у напрямку Бахмута лунає оглушливий вибух танкового снаряда. Він спалахує помаранчевим вогнем і прямує до позицій росіян на протилежному схилі пагорба.

«Т-72 — старі танки, цей — мого віку», — каже 55-річний український доброволець Богдан, поплескавши величезну присадкувату машину радянських часів, що стоїть позаду нього.

«Я водив один з таких майже 40 років тому. І не можу повірити, що роблю це знову. Але він працює. Свою роботу виконує».

«Хоча „Леопард“ був би кращим», — додає Володимир, ще один член екіпажу.

Плани відправити на передову німецькі «Леопарди» й британські «Челленджери» українські бійці зустріли з очевидним хвилюванням. В останні тижні вони зазнають тяжких втрат під Бахмутом і, особливо, під час запеклих боїв за сусідній Соледар.

«Були дуже великі втрати. Це болісно й важко», — каже Данило, який відповідає за ремонт танків 24-ї механізованої бригади. Він переконаний, що нинішній глухий кут не подолати без іноземних танків.

«Ми тут застрягнемо. Нам потрібні ці [західні танки], щоб зупинити російську агресію. З піхотою, прикритою танками, ми точно переможемо», — каже він.

«Леопарди, Челленджери, Абрамси — будь-який іноземний танк згодиться! Думаю, нам потрібно не менше 300. І вони потрібні зараз!» — додає Богдан.

Українці визнають, що росіяни мають більш сучасні танки, але критикують їхню тактику.

«Російські танки трохи кращі за наші. Вони повністю модернізовані. Але росіяни беруть переважно кількістю — йдуть вперед по трупах своїх солдатів. Наші командири більше дбають про життя своїх людей. Ми намагаємось знищити [супротивника], втративши якнайменше своїх», — пояснює Богдан.

Командир роти 24-ї бригади з позивним Хан виводить нас на тилові позиції - повз свіжі окопи, де в лісистій місцевості під маскувальними сітками заховані кілька танків.

«Т-72 виявились ефективними в умовах зими. Але вони старі й не зовсім пристосовані для сучасної війни. Сьогодні все пов’язано з безпілотниками і новітніми технологіями», — пояснює Хан. Він вважає, що його екіпажам знадобиться мало часу, щоб адаптуватись до сучасного європейського обладнання.

«Водій танка вже має інтелект вище середнього. Наші хлопці зможуть швидко вчитися й адаптуватися».

Раптом за кілька сотень метрів падає снаряд російської артилерії. За кілька секунд приземляється ще один, а потім ще один — вже зовсім близько, змусивши солдатів і журналістів пірнати в укриття.

Те, що відбувається на фронті в Україні, часом дуже нагадує окопну війну часів Першої світової.

Однак вона також виявила обмежену ефективність танків — найяскравіше це проявилось в перші тижні, коли спритна українська піхота нищила колони російської бронетехніки за допомогою протитанкових ракет Javelin, що запускаються з плеча.

«Раніше все вирішували танки, а тепер — нові реактивні системи», — каже Володимир.

Але в найближчі місяці західні танки — якщо їх розгорнути швидко й у великій кількості - все ж таки зіграють свою вирішальну роль.

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