«РФ в очередной раз опозорилась». Враг продвинулся на севере Бахмута, но стал заложником — интервью NV с бойцом 3 марта, 15:10 Эксклюзив NV Украинские военнослужащие едут мимо Бахмута. 27 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Лейтенант легиона Свобода Владимир Назаренко в интервью Radio NV рассказал, что сейчас происходит в Бахмуте — «мясорубке», где Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными ежедневно.

Примечание. Разговор состоялся накануне, 2 марта 2023 года, — еще до того, как подразделение аэроразведчиков Птицы Мадяра получило приказ о выходе из Бахмута Донецкой области.

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— Какая ситуация в Бахмуте?

— Бойцы 4-й бригады Национальной гвардии Рубеж продолжают выполнять задачи на бахмутском направлении. Бои идут чуть ли не круглосуточно. Во всех окрестностях.

Ситуация действительно критическая из-за того, что враг даже уже не каждый день, а чуть ли не каждый час пробует продвигаться, проводит штурмовые действия. Враг не считается со своими потерями и любой ценой пытается прорваться.

Положительное. Оборона трассы Константиновка — Бахмут крепка, наши побратимы из ВСУ, штурмовых, десантных бригад стоят крепко, пробуют не то, чтобы развивать контратаку, но там, где возможно, где позволяет инициатива, где враг понес огромные потери, где враг вынужден оттягиваться, там пробуют контратаковать, кусать, уничтожать.

Задача наших Сил обороны города Бахмута — это максимально наносить огромные потери врагу. Потому что каждый метр украинской земли врагу стоит сотни жизней его орков, его биомассы. И, к сожалению, за это тоже гибнут наши герои. Но враг несет непомерно гораздо большие потери. И потому в этой ситуации наша задача держать оборону, максимально уничтожать наступательный потенциал врага.

— Была аналитика, что так называемая ЧВК Вагнер стремится окружить город широкой дугой с севера. То есть они не двигаются в центр города. Вы это наблюдаете?

— Очень сильно активные действия у них идут с севера, с юга оборона держится. Это не значит, что они не пытаются штурмовать.

На самом юге от Бахмута — и Клещеевка, и Курдюмовка — эти зоны тоже сильно насыщенные, очень сложные. Там тоже очень много и наемников, и зэков, и преступников. Но следует обращать внимание, что этих наемников, в том числе остатки вагнеровцев, добивают в этих штурмовых мясных атаках. Они уже полностью подчинены министерству обороны, минубийства России. Мы уже не слышим об этом поваре Путина. Поэтому говорить о том, что это основа, авангард или что только эти силы штурмуют — нельзя. Это добивают этих негодяев, которых никто не хочет освобождать, амнистировать.

И говорить, что с севера идет основной удар — неправильно. Потому что удар идет по всему периметру. И последние несколько дней враг пробует штурмовать и штурмует, производит действия по всему периметру, по всей линии разграничения. Пытается хоть где-то получить какой-то успех, но сейчас линия относительно стабильна.

Не надо забывать, что враг так же истощает свои резервы, враг также становится определенным заложником того, что он продвинулся с севера там, где нельзя нормально закрепиться, где нет стабильной линии снабжения.

Надеемся, что наша артиллерия и наши побратимы будут делать все для того, чтобы врага отбросить с этого направления.

— Есть определенный дефицит боеприпасов. Тот же повар Путина Евгений Пригожин жаловался, что у них какие-то проблемы со снабжением. Но мы понимаем, что они тоже есть и у нас. Как вы это объясняете?