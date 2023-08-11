«Точка гравитации». Почему оккупанты не оставят «мясорубку» — Бахмут и что их мотивирует остервенело бится до смерти — Игаль Левин 11 августа, 17:16 NV Премиум 3-я отдельная штурмовая бригада на бахмутском направлении берет в плен россиян (Фото:Скриншот видео / t.me/ab3army)

Что мотивирует россиян обороняться до смерти во время наступления ВСУ и почему они не могут покинуть Бахмут, который стал для них «мясорубкой», в эфире Radio NV рассказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

— Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, воевал в составе Айдара, сказал такую вещь, которая мне показалась интересной. По его мнению, на бахмутском направлении наше стратегическое преимущество. Он сказал, что Вооруженным силам Украины нужно как можно медленнее брать Бахмут. Он имеет в виду, что таким образом мы сдерживаем большое количество российских войск, которые из идеологических, пропагандистских соображений не могут оттуда уйти, потому что это единственный их успех за год кровопролитных боев. Согласны ли вы с таким тезисом?

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— Да. у американцев есть такой военный термин point of gravity, точка гравитации. Это то место на поле боя, где враг понимает, что если он оттуда уйдет, у него там развалится весь участок.

Уйти из Бахмута? Куда? Откатиться обратно в поля, в села? Отойти к крупным населенным пунктам, которые до этого были захвачены? Таким образом им приходится туда постоянно присылать подкрепления. А я на связи с ребятами из Третьей штурмовой бригады: они постоянно присылают туда подразделения, все время. Их убивают — они новых присылают, их убивают — они новых присылают.