«1:15 в нашу пользу». На юге от Бахмута у москалей дела «очень не очень» — интервью NV с Абдулой, командиром подразделения Terra 7 июля, 08:24 NV Премиум Украинский военнослужащий 57-й бригады ведет огонь из самоходной гаубицы Богдана вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай Волохов с позывным Абдула с южного фланга Бахмута сообщает, что дела у москалей «очень не очень», и предполагает, что скоро они могут просто закончиться.

Потери обеих сторон он оценивает по пропорции 1:15 в пользу Вооруженных сил Украины.



В интервью Radio NV Абдула довольно оптимистично рассказал о том, что происходит на бахмутском направлении.

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— Расскажите нам о ситуации под Бахмутом. Российские так называемые военкоры накануне сообщали, что ВСУ взяли Клещеевку. Однако таких подтверждений с нашей стороны нет. Я, конечно, не склонен доверять российским военкорам, поэтому у вас переспрашиваю. Поэтому Клещеевка: что с ней, какая сейчас ситуация?

— Я тоже не советую. Сам так не делаю — не верю москалям — и никому не рекомендую. Вот кому стоит верить, так это украинским официальным военным источникам. Там, как правило, говорят или полностью правду, или то, что сейчас можно говорить.

Что касается Клещеевки. Я вам так скажу: всякое может быть. Возможно, и так. Но лучше подождите того, когда будут какие-то официальные об этом новости. Это уже будет точно наверняка.

В целом на южном направлении от Бахмута, на южном фланге, у москалей дела, как говорится, очень не очень. И если все будет происходить, если тот темп, который поддерживается уже определенное время, будет выдержан в дальнейшем, хватит ресурсов, они что-то там не придумают у себя, то Клещеевкой не ограничимся.

— В чем значение Клещеевки? Насколько это может быть важная, ключевая точка? Не столько важна Клещеевка, как я понимаю, а высоты рядом с ней. Правильно?