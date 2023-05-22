Войска РФ могут перебросить под Бахмут резервы: в ГУР рассказали о последствиях 22 мая, 13:50 В украинской разведке не исключили, что РФ может перебросить под Бахмут резервы, но у них не будет необходимой подготовки (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar/Handout via Reuters)

Россия может перебросить под Бахмут резервы своей оккупационной армии, но у них не будет необходимой подготовки.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, эти резервы уже давно не отвечают стандартам самой же российской армии, однако оккупанты могут перекидывать их количественно.

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«Если говорить о резервах, то увидим, чем закончатся заявления Пригожина о „выведении“ своих подразделений ЧВК. Но, учитывая их большие потери, то подобные заявления выглядят логично. Насколько будут выполнены — это уже не первые заявления Пригожина», — отметил представитель ГУР МО.

Юсов также добавил, что переброска резервов РФ под Бахмут будет означать, что оккупанты не появятся на другой линии фронта.

«Это также достижение украинских Сил обороны, защитников крепости Бахмут, которые в тяжелых условиях и тяжелой цене, но уже более 9 месяцев сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике», — резюмировал он.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.

22 мая в Минобороны заявили, что украинские военные контролируют в Бахмуте «определенные объекты» и частный сектор в районе Самолет. Бои на направлении продолжаются.