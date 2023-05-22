Войска РФ могут перебросить под Бахмут резервы: в ГУР рассказали о последствиях

22 мая, 13:50
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В украинской разведке не исключили, что РФ может перебросить под Бахмут резервы, но у них не будет необходимой подготовки (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar/Handout via Reuters)

В украинской разведке не исключили, что РФ может перебросить под Бахмут резервы, но у них не будет необходимой подготовки (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar/Handout via Reuters)

Россия может перебросить под Бахмут резервы своей оккупационной армии, но у них не будет необходимой подготовки.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, эти резервы уже давно не отвечают стандартам самой же российской армии, однако оккупанты могут перекидывать их количественно.

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«Если говорить о резервах, то увидим, чем закончатся заявления Пригожина о „выведении“ своих подразделений ЧВК. Но, учитывая их большие потери, то подобные заявления выглядят логично. Насколько будут выполнены — это уже не первые заявления Пригожина», — отметил представитель ГУР МО.

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Юсов также добавил, что переброска резервов РФ под Бахмут будет означать, что оккупанты не появятся на другой линии фронта.

«Это также достижение украинских Сил обороны, защитников крепости Бахмут, которые в тяжелых условиях и тяжелой цене, но уже более 9 месяцев сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике», — резюмировал он.

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20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.

22 мая в Минобороны заявили, что украинские военные контролируют в Бахмуте «определенные объекты» и частный сектор в районе Самолет. Бои на направлении продолжаются.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Украинская разведка Бахмут Война России против Украины

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