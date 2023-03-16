Сдавали позиции ВСУ под Бахмутом. СБУ разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, в нее входила медсестра боевого подразделения 16 марта, 11:33 В агентурную сеть РФ входила медсестра одного из боевых подразделений (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу военной разведки РФ, которая сдавала оккупантам позиции Сил обороны под Бахмутом. В нее входила медсестра боевого подразделения Теробороны.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в состав вражеской агентуры входили две женщины из Краматорска.

В состав вражеской агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них — медсестра боевого подразделения Теробороны ВСУ. Они находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки.

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Он завербовал агенток через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа из РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток.

В случае захвата региона предательницам обещали «руководящие должности» в местной оккупационной администрации.

Они собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении.

Под особым контролем находились маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта.

Также злоумышленницы фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для коррекции повторных ударов войск РФ.

Контрразведчики СБУ задержали российских агенток во время выполнения ими разведывательной задачи.

Во время обысков были найдены мобильные телефоны и ноутбук с перепиской с представителем ГРУ РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Одной из фигуранток дела сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения), другой — по ч. 2 ст. 114−2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины).

Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.





