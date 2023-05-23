«Мечтали, что всегда будут наступать». Майор ВСУ назвал самые большие проблемы россиян под Бахмутом 23 мая, 14:40 Снимок с высоты птичьего полета показывает разрушения в прифронтовом городе Бахмут, обнародованный 21 мая 2023 года. (Фото:Armed Forces/Handout via REUTERS)

Исполняющий обязанности командира 3-й бригады, майор ВСУ Максим Жорин рассказал о слабых сторонах россиян на бахмутском направлении.

В интервью для NV он отметил, что одной из самых больших проблем для россиян оказалось то, что они наступают и продвигаются только в своих мечтах. Однако россияне были очень плохо к этому подготовлены, и не были готовы активно обороняться.

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«На данный момент на этом направлении одной из самых больших их проблем оказалось то, что они в своих мечтах всегда должны были наступать, и готовили свои группы и подразделения — все исключительно для наступления. Они очень плохо были готовы к тому, что им в очень быстрые сроки придется обороняться, причем обороняться так, что будет горячо», — сказал Жорин.

Жорин отметил, что у россиян также проблемы с коммуникацией между подразделениями.

«Речь идет не только о, например, плохой связи между „вагнеровцами“ и регулярными частями — у них даже между регулярными частями тоже очень плохое взаимодействие», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что ВСУ имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге Бахмута, а в пригороде продолжаются бои.

Оборона города Бахмут позволяет связать значительные силы оккупантов в одном месте и наносить им значительные потери. Это способствует потере наступательного потенциала и мощности врага на других направлениях. Город является стратегически важным в войне, поскольку захватив его россияне смогут перекрыть важные артерии снабжения украинских подразделений.