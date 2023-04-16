В эпицентре боев — Бахмут и Марьинка. Силы обороны за сутки отбили более 60 вражеских атак — Генштаб

16 апреля, 09:26
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Украинская артиллерия ведет огонь на линии фронта вблизи Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Украинская артиллерия ведет огонь на линии фронта вблизи Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Там за сутки украинские защитники отбили более 60 атак противника.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 417-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел.
  • На Марьинском направлении украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

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Как отмечают в Генштабе, противник терпит немалые потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты рядом с линией боевого столкновения. Вражеским обстрелам из артиллерии, РСЗО и авиации за прошедшие сутки подверглись населенные пункты в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, есть погибшие среди мирных жителей.

«Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой», — предупреждают в Генштабе.

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В то же время, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три — по ЗРК врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, РЛС, две станции РЭБ, ЗРК и боеприпасы.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские воины сбили вражеский самолет Су-25.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Авдеевка Марьинка Война на Донбассе Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ фортеця Бахмут

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