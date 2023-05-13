ВСУ продвигаются на двух направлениях в пригороде Бахмута — Маляр 13 мая, 21:05 Бахмут (Фото:Украинский свидетель)

В Бахмуте Донецкой области ситуация развивается динамично. На двух направления в пригороде украинского города ВСУ постепенно продвигаются.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«В эпицентре боевых действий в Бахмутском направлении ситуация развивается динамично. На двух направлениях в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются», — пишет она.

Видео дня

Маляр подчеркнула, что корректных цифр сейчас не будет из-за активных боевых действий. По ее словам, украинские защитники уничтожают врага и взяли в плен большое число оккупантов.

«Зато в самом городе ситуация более сложная. Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль», — заявила Маляр.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские военные двигаются вперед на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении, а россияне теряют технику и живую силу.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что в районе Бахмута украинским военным удалось продвинуться на расстояние до 300 метров.