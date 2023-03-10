Минобороны: Вброс о спорах между Зеленским и Залужным из-за Бахмута — составляющая новой информационной атаки РФ 10 марта, 17:18 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Министерство обороны Украины заявило, что «инсайдерская информация» о якобы противоречиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту — составляющая очередной информационной атаки России.

Замглавы ведомства Анна Маляр рассказала, что из РФ распространяются тезисы, что якобы президент Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский имеют разные позиции относительно решений по Бахмуту. Она подчеркнула, что это неправда.

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Также, по ее словам, оккупанты дискредитируют лично командующего Сухопутными войсками, придумывают политические подтексты военных решений и пытаются показать, будто они «своих берегут», а украинское командование «не считается с жизнями».

«На самом деле все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших — у них [РФ] в несколько раз выше — и тактика боевых действий», — заявила Маляр.



Цель распространения таких вбросов — создать в украинском обществе дискуссию о том «стоит ли защищать Бахмут» и посеять сомнениz и недоверие к военным решениям и принимающим их людям, объясняет замглавы Минобороны.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что у Зеленского и Залужного якобы возникли разногласия по дальнейшей обороне Бахмута. Отмечалось, что еще несколько недель назад генерал рекомендовал президенту подумать об отводе сил обороны Украины из города «по тактическим соображениям».

После этого Зеленский заявил, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону Бахмута. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что через такую информацию РФ пытается посеять раздор среди украинцев.

