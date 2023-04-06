Маляр рассказала, как принимаются оперативные решения по защите Бахмута 6 апреля, 17:04 Защитник Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Все решения по обороне Бахмута принимаются после мониторинга, анализа ситуации, прогнозов действия оккупантов и оценки возможностей украинских сил, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Немного приоткрою занавес — что стоит по словам „в Бахмуте продолжаются бои“ и как принимаются оперативные решения. Конечно, только то, что разрешили военные. Боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации», — пишет она в Telegram.

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Маляр объяснила, что оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7, а штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям. Она добавила, что оперативную информацию и аналитику «непрерывно» докладывают командованию группировки войск Хортица, отвечающей за Бахмутское направление.

«Командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям. То есть когда вы слышите в сводках слова „ситуация под контролем“ — так и есть», — добавила она.

Президент Владимир Зеленский 5 апреля сказал, что в случае угрозы окружения Бахмута «будут соответствующие правильные действия».