Маляр прокомментировала данные США о 100 тысяч потерь оккупантов под Бахмутом 2 мая, 20:39 Город Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала информацию Белого дома о том, что общие потери российских оккупантов в районе Бахмута составляют 100 тысяч человек, среди которых 20 тысяч военных РФ были убиты.

В эфире телемарафона Маляр сказал, что по данным Генштаба, потери оккупантов на этом участке фронта больше.

«Цифры звучат разные относительно потерь с обеих сторон. Если говорить о российских потерях, то Генштаб в своих сводках каждый день называет цифры и эти цифры больше, чем вы озвучили», — сказала она.

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Маляр отметила, что важно понимать, как эти данные считают и что включено в эту цифру. Она объяснила, что раненые для войска — это тоже потери, поскольку они выходят из строя, а некоторые не возвращаются.

Накануне представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби говорил, что, по оценкам Вашингтона, за последние пять месяцев боев за Бахмут было убито 20 тысяч российских оккупантов.

Общие потери страны-агрессора в этом направлении составляют 100 тысяч человек.