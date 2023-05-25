«Вагнеровцы» остаются в Бахмуте, но в пригороде их подразделения заменили на военных армии РФ — Минобороны

25 мая, 12:29
Поделиться:
Разрушенный российскими оккупантами Бахмут, 21 мая 2023 года (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via)

Разрушенный российскими оккупантами Бахмут, 21 мая 2023 года (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via)

Российские оккупанты заменили подразделения ЧВК Вагнера в пригороде Бахмута на армейские регулярные отряды. «Вагнеровцы» остаются в самом городе.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в четверг, 25 мая.

По ее словам, украинские военные контролируют окраины Бахмута в юго-западной части в районе Самолет.

Видео дня

Читайте также:

Военнослужащий ВСУ под Бахмутом, 19 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS) Шесть ударов Бахмута. Чего стоили россиянам лобовые штурмы города и что принесла Украине оборонительная операция, которую до сих пор ведут ВСУ

«На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления», — заявила Маляр.

Также замминистра обороны заявила, что на Купянском направлении идут бои. Россияне атакуют и пытаются захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, несут потери. На Авдеевском и Марьинском ВСУ отбили атаки.

25 мая пресс-служба главаря террористов Евгения Пригожина заявила, что тот приказал Главарь приказал им покинуть Бахмут до 1 июня.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 24 мая заявил, что защитники Украины в Бахмуте продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах.

Читайте также:
Разоблачения Пригожина о «диких» потерях в Бахмуте лишили Минобороны РФ возможности хвастаться захватом города — ISW

Накануне Анна Маляр заявила, что за сутки активность наступательных действий оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны незначительно продвинулись по флангам на севере и юге от Бахмута.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины отвергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ продолжают находиться в городе.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Бахмут Частная военная компания Вагнера Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X