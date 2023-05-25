«Вагнеровцы» остаются в Бахмуте, но в пригороде их подразделения заменили на военных армии РФ — Минобороны 25 мая, 12:29 Разрушенный российскими оккупантами Бахмут, 21 мая 2023 года (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via)

Российские оккупанты заменили подразделения ЧВК Вагнера в пригороде Бахмута на армейские регулярные отряды. «Вагнеровцы» остаются в самом городе.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в четверг, 25 мая.

По ее словам, украинские военные контролируют окраины Бахмута в юго-западной части в районе Самолет.

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«На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления», — заявила Маляр.

Также замминистра обороны заявила, что на Купянском направлении идут бои. Россияне атакуют и пытаются захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, несут потери. На Авдеевском и Марьинском ВСУ отбили атаки.

25 мая пресс-служба главаря террористов Евгения Пригожина заявила, что тот приказал Главарь приказал им покинуть Бахмут до 1 июня.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 24 мая заявил, что защитники Украины в Бахмуте продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах.

Накануне Анна Маляр заявила, что за сутки активность наступательных действий оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны незначительно продвинулись по флангам на севере и юге от Бахмута.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины отвергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ продолжают находиться в городе.