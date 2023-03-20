В Минобороны назвали командиров, которые руководят обороной Бахмута
Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала об офицерах и генералах, которые руководят обороной Бахмута Донецкой области.
У себя в Telegram Маляр напомнила, что бои за Бахмут ожесточились почти два месяца назад.
«Никто не верил, что в условиях настолько интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны», — написала она.
Замминистра перечислила офицеров, которые отвечают за оборону города:
- обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов;
- обороной восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, руководит командующий ОСГВ (объединенной стратегической группировки войск) Хортица генерал-полковник Александр Сырский;
- частью восточного фронта руководит командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский;
- оборону в Бахмуте держат комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Нацгвардии полковник Александр Пивненко.
Накануне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты не могут завершить тактическую операцию по захвату Бахмута, но продолжают атаки «по инерции».