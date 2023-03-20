В Минобороны назвали командиров, которые руководят обороной Бахмута 20 марта, 20:59 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала об офицерах и генералах, которые руководят обороной Бахмута Донецкой области.

У себя в Telegram Маляр напомнила, что бои за Бахмут ожесточились почти два месяца назад.



«Никто не верил, что в условиях настолько интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны», — написала она.

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Замминистра перечислила офицеров, которые отвечают за оборону города:

обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов;

обороной восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, руководит командующий ОСГВ ( объединенной стратегической группировки войск) Хортица генерал-полковник Александр Сырский;

объединенной стратегической группировки войск) Хортица генерал-полковник Александр Сырский; частью восточного фронта руководит командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский;

оборону в Бахмуте держат комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Нацгвардии полковник Александр Пивненко.

Накануне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты не могут завершить тактическую операцию по захвату Бахмута, но продолжают атаки «по инерции».