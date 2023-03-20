В Минобороны назвали командиров, которые руководят обороной Бахмута

20 марта, 20:59
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Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала об офицерах и генералах, которые руководят обороной Бахмута Донецкой области.

У себя в Telegram Маляр напомнила, что бои за Бахмут ожесточились почти два месяца назад.

«Никто не верил, что в условиях настолько интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны», — написала она.

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Замминистра перечислила офицеров, которые отвечают за оборону города:

  • обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов;
  • обороной восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, руководит командующий ОСГВ (объединенной стратегической группировки войск) Хортица генерал-полковник Александр Сырский;
  • частью восточного фронта руководит командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский;
  • оборону в Бахмуте держат комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Нацгвардии полковник Александр Пивненко.
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Накануне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты не могут завершить тактическую операцию по захвату Бахмута, но продолжают атаки «по инерции».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

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