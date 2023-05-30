«Это печальный факт». Россияне захватили весь Бахмут, но потеряли способность продвигаться дальше — военный аналитик Том Купер 30 мая, 16:37 Разрушенный россиянами Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters)

В борьбе за Бахмут оккупанты потеряли много солдат и сейчас не могут продвигаться на запад, убежден Том Купер.

Сейчас Украина потеряла контроль над городом Бахмут в Донецкой области. Однако ежедневными атаками ВСУ заставляет российскую армию нести там большие потери.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью NV австрийский военный аналитик Том Купер.



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«Россияне захватили весь город Бахмут. Здесь нет сомнений. Это печальный факт. Украинцы контратаковали на севере и юге города, заставляя россиян переместить значительные усиления с других частей фронта в эти районы Бахмута. Таким образом россияне там связаны, ежедневно активные небольшие украинские атаки приносят им тяжелые потери, и они постоянно вынуждены усиливать эти районы», — пояснил эксперт.



Однако потеря Бахмута сейчас не означает потери войны или же ее негативное для Украины завершение, убежден Купер.



«Наоборот, теперь стоит вопрос, особенно для россиян: и что дальше? Что вы достигли? Вы потратили восемь или девять месяцев на борьбу за этот город, вы полностью искалечили все, вы уничтожили этот город в буквальном смысле. И что дальше? У них [у русских] нет возможности продолжать наступление на запад, у них нет неповрежденных сил или способных и достаточно обученных сил, чтобы вести наступательную операцию. Их пехотные группировки, начиная с января, были фактически уничтожены одна за другой. Поэтому у них фактически нет полезных средств для продолжения этой войны любым способом, который был бы для них выгодным», — добавил эксперт.

25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть Бахмут Донецкой области до 1 июня.



По данным ВСУ, на замену бойцам ЧВК Вагнер в город заходят воздушно-десантные войска России и мотострелковые подразделения.



Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что активность наступательных действий российских оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге от Бахмута.

По ее словам, украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский также заявил, что Силы обороны приближаются к тактическому окружению города.

