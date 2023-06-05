Наступление на флангах. В ВСУ объяснили, что означает опубликованная Маляр карта Бахмута 5 июня, 20:00 Последствия российских обстрелов Бахмута, 21 мая (Фото:Пресс-служба 93-й отдельной маханизированной бригады «Холодный Яр» Вооруженных сил Украины/via REUTERS)

Украинские подразделения начали наступательные и штурмовые действия на южном и северном флангах Бахмута

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона в понедельник, 5 июня.



«Украинские подразделения начали наступательные штурмовые действия на южном и северном флангах Бахмута, несмотря на яростное сопротивление врага, нашим десантно-штурмовым и механизированным подразделениям удалось пройти на разных участках фронта — вдоль канала Северский Донец — Донбасс в направлении Клещеевка, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Богдановка — на расстояние от 300 м до 1 км», — заявил Череватый, отвечая на вопрос о карте, опубликованной ранее заместительницей министра обороны Анной Маляр в Telegram.

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Фото: Анна Маляр/Telegram

По его словам, украинские войска продвигаются, несмотря на то, что враг пытается сопротивляться.

На вопрос о том, кто после выхода войск ЧВК Вагнер сопротивляется защитникам Украины в Бахмуте, Череватий отметил, что это мотострелковые и воздушно-десантные подразделения оккупанта.

«Мы все знаем о них. Наши штабы хорошо их изучили, их слабые и сильные стороны. И это будет максимально учтено во время наших наступательных действий», — сказал спикер.

В понедельник, 5 июня, заместительницей министра обороны Анна Маляр заявила, что бойцы оперативно-стратегической группировки войск Хортица осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Утром командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают продвигаться на Бахмутском направлении в Донецкой области.