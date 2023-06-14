«Первыми заходят гранаты и пули». В 3-й штурмовой бригаде показали зачистку позиций оккупантов под Бахмутом — видео 14 июня, 17:02 Зачистка позиций оккупантов под Бахмутом (Фото:скриншот видео / 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram)

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как зачищают позиции российских оккупантов под Бахмутом. Видео опубликовано в Telegram-канале 3 ОШБр.

«Первыми во вражеский блиндаж всегда заходят гранаты и пули», — отметили защитники.



В 3 ОШБр также написали, что при обыске блиндажей «не нашли кадыровского пса [Адама Делимханова ], но нас и не просили». Ранее военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, ссылаясь на разведчиков ССО подразделение Бандерлоги, заявил, что Делимханова уничтожили в оккупированном Приморске Запорожской области. Через несколько часов портал минобороны РФ написал, что в Госдуме утверждают: Делимханов «ранен, но жив».

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Кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь и он готов «щедро вознаградить» украинскую разведку, если ГУР расскажет, «по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы таки смог найти дорогого брата».

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13 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что на Бахмутском направлении защитники Украины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 12 июня говорила, что за неделю наступления Силы обороны продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.