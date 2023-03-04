«Наши воины делают все». Командующий ССО посетил Бахмут и рассказал об обороне города 4 марта, 09:45 Командующий ССО Виктор Хоренко в Бахмуте (Фото:Командование ССО ВСУ/Facebook)

Командующий Сил специальных операций ВС Украины генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут и проверил работу подчиненных подразделений, обороняющих город и привлекаемых к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

«Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в тяжелейших условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно», — отметил командующий Сил специальных операций ВС Украины.

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Во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд актуальных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций.

По словам Виктора Хоренко, в нынешних условиях чрезвычайно важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, входящих в структуру ССО Украины.

«Быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает лучший результат на поле боя», — подчеркнул Хоренко.