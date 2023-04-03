«Битва еще не окончена». Кирби прокомментировал фейк Пригожина о «захвате» Бахмута

3 апреля, 20:10
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Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Белый дом в понедельник, 3 апреля, сообщает, что ВСУ не отброшены от Бахмута Донецкой области и битва за город еще не окончена.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби подчеркнул, что Украина все еще упорно борется за город Бахмут и «битва еще не окончена». Он добавил, что украинцы не отбиты от города.

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Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска "очень далеки" от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Белый дом Джон Кирби

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