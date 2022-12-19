«Ситуация опасна». Бутусов рассказал, как россияне сменили тактику под Бахмутом 19 декабря, 15:29 Разрушенный российским обстрелом жилой дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, как россияне изменили свою тактику под Бахмутом.

В интервью Радио НВ Бутусов подчеркнул, что российская армия боеспособна, постоянно делает выводы, пытается победить и усовершенствовать себя.

«Я увидел, что идет ожесточенное сражение за Бахмут. Россия применяет там не просто новую тактику, а новую организационную структуру, крупную частную армию российского олигарха [Евгения] Пригожина ПВК Вагнер. И они пытаются применить против нас тактику, которая давала раньше успех, но Украине. То есть тактика ползучего пехотного пришествия. Теперь они пытаются использовать это против нас», – рассказал журналист.

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Он добавил, что под Бахмутом враг сосредоточил средства усиления – значительное количество тяжелой боевой техники, артиллерии и значительные запасы снарядов.

«Противник уже не пытается применить как основное средство прорыва бронетанковые колонны, артиллерийское наступление. Сейчас основная тактика – это постоянные активные действия малых групп пехоты на широком фронте во взаимодействии с бронетехникой и артиллерия в качестве непосредственной поддержки», – уточнил Бутусов.

Он подытожил, что нынешняя тактика россиян более опасна, они действуют активно и стараются учитывать свои ошибки.

«Они несут большие потери, но, к сожалению, и мы несем потери. И постепенно врагу удается продавливать нашу оборону по определенным направлениям. Ситуация небезопасна. С другой стороны, есть значительное количество наших сил. И есть все возможности не только для успешной обороны, но и для разгрома наступающей под Бахмутом группировки Вагнера», — сказал также журналист.

Как сообщалось в сводке британской разведки в Twitter, в последние месяцы группа разработала наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных и плохо обученных осужденных. Отдельным бойцам, скорее всего, выдают смартфоны или планшеты с коммерческими спутниковыми снимками, где отмечены ось продвижения и цель атаки.

На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по рации, получая информацию от небольших беспилотных летательных аппаратов.

Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать по заранее намеченому маршруту, часто при огневой поддержке, реже вместе с бронетехникой.

Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы Вагнера в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных узников-новобранцев, которых группа считает расходным материалом", - говорится в сводке.