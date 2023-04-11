Военный эксперт рассказал, какую часть Бахмута удерживают ВСУ и объяснил, почему десант РФ в городе не элитный 11 апреля, 18:41 NV Премиум Кадр видео Бахмута, снятого с дрона, обнародованного 26 марта (Фото:93rd Mechanized Brigade «Холодный Яр» via REUTERS)

Военный эксперт и полковник ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, какую часть Бахмута контролируют Вооруженные силы Украины, и объяснил, почему российский десант, который направили в этот город, не элитный.

«Сейчас в большинстве своем бои идут в районе Бахмута за железнодорожный вокзал и за трассу Константиновка — Бахмут, которая затем переходит в улицу, городом, за который сейчас идут бои», — сказал Свитан в эфире Radio NV .

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Он объяснил, что украинские военные сейчас удерживают высотную часть Бахмута.